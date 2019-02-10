صور.. برتوكول تعاون بين الأزهر ومحو الأمية لخفض معدلاتها بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وقع اليوم محمد الدالى مديرعام الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج، الدكتور محمد حسانين رئيس الإدارة المركزية للأزهر الشريف بسوهاج، بروتوكول تعاون بين الهيئة والمنطقة الأزهرية، وذلك فى إطار أهمية نهوض مؤسسات المجتمع بدورها فى مجال محوالأمية لخفض معدلات الأمية بالمحافظة.

ومن جانبه قال الدكتور محمد حسانين رئيس المنطقة الأزهرية بسوهاج، بأن توقيع البروتوكول يأتى ترجمة فعلية لدور الأزهر الرائد عبر التاريخ فى مجال التعليم وما يملكه الأزهر من معاهد منتشرة تسهم بدور حيوى فى النهوض بالمجتمع .

و قال محمد الدالى مدير عام الهيئة العامة لتعليم الكبار، إن توقيع هذا البروتوكول جاء تنفيذا لرؤية الدكتور عاشورعمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج، بتوسيع دائرة الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومى وعقب المؤتمر الحاشد الذى تم عقده بالمنطقة الأزهرية بسوهاج، من أجل مشاركة الأزهر الشريف لخفض معدلات الأمية بالمحافظة، والتى بدأت تؤتى ثمارها بالمشاركة الواسعة من مؤسسات المجتمع الحكومى والمدنى، والتى تعد مبادرة (خليك إيجابى إحنا ولادك يامصر) برئاسة زاهيه الطيب وترجمة حقيقية للدور البارز للمجتمع المدنى فى دعم جهود المؤسسات الحكومية فى القضايا المجتمعية.



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج

توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج



توقيع بروتوكول لخفض معدلات محو الأمية بسوهاج