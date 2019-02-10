صور.. السيطرة علي حريق في منزلين بمدينة الزينية دون خسائر في الأرواح

الاقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، في السيطرة علي حريق نشب في منزلين بمدينة الزينية دون مصابين أو خسائر في الأرواح، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

البداية بتلقي عبد المحسن ربيع رئيس مدينة الزينية، إخطاراً يفيدي بنشوب النيران في منزلين بنجع أبوشقير بقرية العشى وتمت السيطرة على الحريق بواسطة الدفاع المدني، وإنتقل على الفور رئيس المدينة برفقة عبد الحارث زيادة نائب رئيس المدينة، والنقيب يحيى جامع رئيس نقطة الزينية.

وتبين أن الحريق نشب في منزل كل من "ابو الحسن احمد على" و"عبدة احمد على"، دون وجود خسائر في الأرواح، وتبين من الفحص وجود تلفيات فى الحوائط والآثات وبعض المواشي نتجت عن الحريق، وأصدر رئيس المدينة توجيهاته بصرف 18 بطانية إلى الأسر المتضررين من الحريق.



معاينة الحريق



آثار الحريق على المنزلين



آثار الحريق على المنزلين



آثار الحريق على المنزلين