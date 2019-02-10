صور.. التحقيق فى تصنيع أسمدة باستخدام مواد مجهولة المصدر بأبو النمرس

كتب بهجت أبو ضيف

تحقق نيابة جنوب الجيزة مع صاحب مصنع، لاتهامه باستخدام خامات مجهولة المصدر فى تصنيع الأسمدة والمخصبات الزراعية بأبو النمرس، وكطشفت التحريات أن المته

توصلت تحريات ضباط مباحث التموين بالجيزة، إلى انتاج صاحب مصنع بأبو النمرس، لأسمدة ومخصبات زراعية مستخدما مستلزمات إنتاج رديئة الصنع وغير صالحة للاستخدام، ومواد خام مجهولة المصدر، بالإضافة إلى تعبئتها وبيعها مدعيا أنها مستوردة من الخارج على خلاف الحقيقة، وطرحها للبيع بالأسواق.

وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته 12 طن و200 كيلو من المنتجات المعدة للبيع، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.



استخدام مواد مجهولة المصدر فى التصنيع



جانب من المصنع



مصنع الأسمدة



منتجات الأسمدة المغشوشة