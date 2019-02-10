video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 11:19 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة المنوفية": فحص 2 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة"

الأحد، 10 فبراير 2019 10:53 م
"صحة المنوفية": فحص 2 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" حمله 100 مليون صحة
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن فحص 2 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة إجمالية تعادل 80% منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وحتى الآن للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة.

 

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إلى أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويتم علاج حالات فيروس سى الإيجابية فى 17 مستشفى بالمحافظة، فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات الأمراض غير السارية.

 

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فحص مليون و845 ألف مواطن منذ إنطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالمنوفية

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

صحه المنوفيه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة