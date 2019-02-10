"صحة المنوفية": فحص 2 مليون مواطن منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة"

المنوفية _ محمد فتحى

أعلن الدكتور نصيف الحفناوى وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن فحص 2 مليون مواطن ومواطنة، بنسبة إجمالية تعادل 80% منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وحتى الآن للقضاء على فيروس "سى" والكشف عن الأمراض غير السارية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة "لليوم السابع" إلى أن عدد فرق المسح 776 فرقة تعمل من التاسعة صباحاً وحتى التاسعة مساءً، ويتم علاج حالات فيروس سى الإيجابية فى 17 مستشفى بالمحافظة، فى حين تم تخصيص 14 مستشفى لعلاج حالات الأمراض غير السارية.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، المواطنين الذين لم يتم الكشف عليهم بسرعة التوجه للمقرات الخاصة بالمبادرة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحفاظ على صحتهم.