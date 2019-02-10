سقوط أخطر تاجرى هيروين فى حملة أمنية بالعاشر من رمضان

كتب محمود عبد الراضى

شن قطاع الأمن العام، بالإشتراك مع إدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية"، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وقطاع الأمن المركزى حملة أمنية مكبرة استهدفت السحر والجمال.

أسفرت الحملة الأمنية، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية، عن ضبط عاطل ومُقيم بالقليوبية سبق إتهامه فى 7 قضايا " قتل ، سلاح بدون ترخيص ، مخدرات، تبديد" ومطلوب التنفيذ عليه فى 6 أحكام قضائية صادرة ضده من بينهم حكمين بالسجن المؤبد فى قضيتى قتل وسلاح نارى، وذلك داخل شقة في العاشر من رمضان، بحوزته "بندقية خرطوش، و4 طلقات خرطوش من ذات العيار"، بمواجهته اعترف بحيازته للسلاح بقصد الدفاع.

وضبطت أجهزة الأمن موظف ومقيم العاشر من رمضان لإتجاره فى المواد المخدرة على نطاق واسع، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان، مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، وبحوزته "150 جرام لمخدر الحشيش ، مبلغ مالى ، هاتف محمول " ، وبمواجهته إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة، لضبط باقى العناصر الإجرامية.