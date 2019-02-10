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سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر

الأحد، 10 فبراير 2019 11:48 ص
سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر الريال السعودى _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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تباين سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الأحد 10-2-2019، حيث سجل فروق طفيفة وواصل سعر الريال ثباته فى بنوك اخرى وكان سعره 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بعد تراجعه على مدار الأسبوعين الماضيين.

 

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.68  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.69  جنيه للشراء

4.72 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.69  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.61  جنيه للشراء

4.75  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.65 جنيه للشراء

4.7 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.66  جنيه للشراء

4.71  جنيه للبيع


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