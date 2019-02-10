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سعر الدولار اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر

الأحد، 10 فبراير 2019 11:27 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 10-2-2019 فى مصر الدولار _ أرشيفية
كتبت أمنية جلال
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شهد سعر الدولار اليوم الأحد 10-2-2019، استقرار حيث سجل سعر العملة الأمريكية استقرارا على مستوى كافة البنوك العاملة فى مصر، وذلك بعد حالة من التراجع التى شهدتها العملة الأمريكية على مدار الأسبوعيين الماضيين.

 

رغم استقرار سعر الدولار عند ختام تعاملات الأسبوع الماضى، إلا انه سجل فروقا طفيفة فى سعره بين عدد من البنوك وبعضها، ثابتا عند سعر 17.55 جنيها للشراء، و17.65 جنيها للبيع فى معظم البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، بمقدمتها البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.68 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى  cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55  جنيه للشراء

17.65  جنيه للبيع


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