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زعيم حزب العمال بريطانيا: إجراء انتخابات عامة لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة

الأحد، 10 فبراير 2019 04:00 ص
زعيم حزب العمال بريطانيا: إجراء انتخابات عامة لا يزال خيارا مطروحا على الطاولة جيرمى كوربين زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا
لندن /أ ش أ/
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قال زعيم حزب العمال المعارض فى بريطانيا جيرمى كوربين، إن حزبه قد يستمر فى دعم إجراء استفتاء ثان على خروج البلاد، من الاتحاد الأوروبى (بريكست).

وفى خطاب أدلى به فى مدينة كوفنترى غربى انجلترا، حثّ كوربين رئيسة الوزراء تريزا ماى على الموافقة على شروط لقبول اتفاق بشأن بريكست كان قد كتبها فى رسالة وبعث بها إليها، حسبما ذكرت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية.

وأكد كوربين أن خيار إجراء تصويت عام لا يزال مطروحًا على الطاولة، بما يتماشى مع السياسة التى تم الاتفاق عليها بعد سلسلة طويلة من المباحثات بمؤتمر حزب العمال فى 2018.

وكان كوربين قد واجه انتقادات من جانب أعضاء عماليين فى البرلمان داعمين للاتحاد الأوروبي، وذلك بعد توضيح شروطه لقبول اتفاق حول بريكست فى رسالة بعث بها إلى رئيسة الوزراء، لكنه أكد أن سياسة الحزب لا تزال على ما استقرت عليه بعد مؤتمر الحزب من حيث الدعوة إلى انتخابات عامة إذا أخفقت رئيسة الوزراء فى التوصل إلى اتفاق عبر البرلمان، ومن ثمّ إبقاء كافة الخيارات مطروحة.

واتهم كوربين رئيسة الوزراء بمحاولة إضاعة الوقت قبل خروج بريطانيا من الاتحاد فى 29 مارس المقبل، وقال كوربين: "إن خطة حزب العمال كفيلة بتأمين دعم البرلمان ولمّ شمل البلاد لكن تريزا ماى حتى الآن اختارت مسار الانقسام... وإذا لم تكن ماى قادرة على تبّنى اتفاق معقول خشية أن ذلك قد يُحدث انقساما فى صف المحافظين، عندئذ الجواب بسيط: يجب أن تُجرى انتخابات عامة، وإلا فإننا سنُبقى على كافة الخيارات مطروحة على الطاولة".

 


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