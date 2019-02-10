رصد 1062 خرقا من الحوثيين لهدنة الأمم المتحدة بالحديدة

اليمن - أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى عن رصد 1062 خرقا للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بمحافظة الحديدة اليمنية.

وأسفرت تلك الخروقات التي ارتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، وتم رصدها حتى السادس من فبراير الجاري، عن مقتل 72 مدنيًا وإصابة نحو 469 آخرين، وجراحات بعضهم خطرة.

وأكد مصدر عسكري في الحكومة اليمنية "أن الخروق الحوثية مستمرة بمختلف أنواع الأسلحة وتستهدف منازل السكان والأماكن العامة ومواقع الجيش الوطني".

وقال المصدر اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسيمة :" إن المليشيا الإرهابية مستمرة في تصعيدها، حيث استهدفت في وقت سابق، البعثة الدولية لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، والمسؤولة عن اعادة الانتشار، إضافة إلى قصفها مخازن الغذاء في المدينة".

ودعا المصدر اليمني ، مكتب المبعوث الأممي إلى اتخاذ الخطوات اللازمة والجدية من أجل الضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية، للتوقف فورًا عن هذه الانتهاكات والخروق، والالتزام بالاتفاق الذي تقوده الأمم المتحدة بشأن الحديدة.