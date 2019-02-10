رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز القياس والتقويم بالتعليم العالى

كتب نيفين طه

استقبل الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأحد وفد من مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي ضم الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات تمهيدا لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

شهد اللقاء الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب والدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات والدكتور مازن سليم مدير الشبكات

وقال المغربى ان الوفد قام بزيارة معامل الكمبيوتر والإنترنت والشبكات في كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة وكلية الطب كما تفقد الوفد مبنى الامتحانات الجديد والذى يضم مكتبة مركزية واستديو تعليمى والمقرر الانتهاء منه الشهر القادم وذلك للاطمئنان على جاهزية هذه المعامل لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب والتى ستبدأ في كليات الطب كمرحلة أولى ثم يليها باقي كليات القطاع الطبي يليها باقي الكليات تباعا.

واضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة انه بحث مع وفد مركز القياس بالوزارة أيضا سبل التعاون الممكنة مع جامعة بنها وكيفية تقديم الدعم الفني لتطوير نظم التقويم والاختبارات بالكليات وتزويد الجامعة بمايقرب من 675 جهاز حاسب الى جديد مزود بأحدث المواصفات والتكنولوجية الحديثة لاستخدامهم في نظام الاختبارات الجديد.