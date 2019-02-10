video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 08:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز القياس والتقويم بالتعليم العالى

الأحد، 10 فبراير 2019 07:14 م
رئيس جامعة بنها يستقبل وفد مركز القياس والتقويم بالتعليم العالى خلال اللقاء
كتب نيفين طه
إضافة تعليق
استقبل الدكتور حسين المغربى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اليوم الأحد وفد من مركز القياس والتقويم بوزارة التعليم العالي ضم الدكتور شريف كشك مدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات تمهيدا لتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب 
 
شهد اللقاء الدكتور مصطفى القاضى عميد كلية الطب والدكتورة عزة عبدالله مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب والدكتور طارق الششتاوى المدير التنفيذى للمعلومات والدكتور مازن سليم مدير الشبكات
 
وقال المغربى ان الوفد قام بزيارة معامل الكمبيوتر والإنترنت والشبكات في كليات الحاسبات والمعلومات والتجارة وكلية الطب كما تفقد الوفد مبنى الامتحانات الجديد والذى يضم مكتبة مركزية واستديو تعليمى والمقرر الانتهاء منه الشهر القادم وذلك للاطمئنان على جاهزية هذه المعامل لتطبيق الاختبارات الإلكترونية على الطلاب والتى ستبدأ في كليات الطب كمرحلة أولى ثم يليها باقي كليات القطاع الطبي يليها باقي الكليات تباعا.
 
واضاف القائم بأعمال رئيس الجامعة انه بحث مع وفد مركز القياس بالوزارة أيضا سبل التعاون الممكنة مع جامعة بنها وكيفية تقديم الدعم الفني لتطوير نظم التقويم والاختبارات بالكليات وتزويد الجامعة بمايقرب من 675 جهاز حاسب الى جديد مزود بأحدث المواصفات والتكنولوجية الحديثة لاستخدامهم في نظام الاختبارات الجديد. 
04c609c3-3929-47b2-b814-eba8d13bd3f6
 
4d3f20c3-1ff1-4512-bc12-fb4fa3b25a42
 
ab2e54da-f1dc-4193-a45f-78a062c485e3
 
d894a254-f1e6-4ea1-8ec7-b2894ddbb634
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

جامعة بنها تحصد 6 ميداليات فى أسبوع شباب الجامعات المصرية بكفر الشيخ

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة