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رئيس جامعة القاهرة: تعليمنا قائم على الحفظ والتلقين

الأحد، 10 فبراير 2019 01:23 م
رئيس جامعة القاهرة: تعليمنا قائم على الحفظ والتلقين الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن منهج التفكير النقدى الذى تبدأ الجامعة تدريسه لطلاب الفرقة الأولى خلال التيرم الحالى سيكون له ترجمة إنجليزية، وهذه الترجمة بسيطة تستهدف مستوى طالب السنة الأولى وبلغة يفهمها الطالب لأن هناك عدد من الطلاب من الحاصلين على شهادات الثانوية الأجنبية.
 
وأضاف الخشت، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده رئيس جامعة القاهرة اليوم الأحد بقاعة أحمد لطفى السيد، أن الامتحانات لهذا المقرر ستكون بنظام "أوبن بوك" لأنه لن يتم سؤال الطالب فى معلومات ولكن فى طرق تفكير"، مستشهدا بأحد المواقف التى شهدها بنفسه عندما كان مسئولا عن مجموعتين من الموظفين إحداهما من خريجى إحدى الجامعات الأمريكية ومجموعة أخرى من خريجى جامعة القاهرة تميزتا بالنشاط والحيوية والطموح والإرادة وسمات مشتركة كثيرة بينهما.
 
وتابع: "لاحظت أن طلاب جامعة القاهرة لم ينجزوا المهام بنفس سرعة المجموعة الثانية والمجموعة الثانية امتلكت مهارات تنفيذ المهام بشكل سريع ودقيق فأدركت أن سبب هذا أن تعليم جامعة القاهرة قائما على الحفظ والتلقين والمجموعة الثانية لديها مهارات وليس معلومات كثيرة التى امتلكها خريجى جامعة القاهرة، مؤكدا أن التعليم فى مصر لا يتطرق لتاريخ العلم فعلى سبيل المثال كان هناك معادلات رياضية كثيرة للغاية قبل توصل نيوتن لقانون الجاذبية، قائلا: "وفى مصر حولنا العلم إلى خرافة وقلنا إن قاعد تحت الشجرة وقعت عليه التفاحة واكتشف الجاذبية والفكرة كلها فى فكرة الفرض العقلى والنظريات السابقة التى لم نتطرق إليها".
 
 
 
 

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