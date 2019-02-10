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حبس طالب وعامل 5 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه لاتجارهما بالحشيش فى بنها

الأحد، 10 فبراير 2019 01:15 م
حبس طالب وعامل 5 سنوات وتغريمهما 50 ألف جنيه لاتجارهما بالحشيش فى بنها حبس - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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قضت محكمة جنايات بنها، برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، والمستشار زين العابدين عبد المنصف بدوى والمستشار خالد على إبراهيم على، ووكيل النيابة المستشار محمد مدحت الكاشف، وبأمانة سر محمد فرحات، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لطالب بالصف الأول الثانوى وعامل أحذية لإتجارهما فى الحشيش بالخصوص.

 

كانت قد قامت مباحث قسم شرطة الخصوص، بالقبض على كلًا من "أحمد.م.أ.ح"، 20 سنه، سائق توك توك وطالب بالصف الأول الثانونى، و"حسين.ط.إ.م"، 22 سنة عامل أحذية، وبحوزو الأول 6 قطع من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض مطواة، وقطعة واحدة و28 قطعة حشيش بحوزة المتهم الثانى، ودلت التحريات التى أجراها المقدم أحمد فاروق مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن أن المتهمين يتاجران فى المواد المخدرة مستخدمين فى ذلك دراجة بخارية لترويج تجارتهم، وباستصدار إذن النيابة تم إعداد الأكمنة اللازمة وتفتيش محل سكنهما، وتم القبض عليهم وبحوزتهما المواد سالفة الذكر، وبإحالتهما للنيابة العامة امرت بحبسهما و قضت المحكمة بمعاقبتهما بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة مالية 50 ألف جنيه.


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