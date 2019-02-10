"جاجوار لاند روفر" تستدعى 44 سيارة بالصين لمشاكل فى المحرك

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أعلنت شركة "جاجوار لاند روفر الصين" استدعاء 44 سيارة مستوردة بسبب مخاطر على السلامة فى محركها.

وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق - فى بيان اليوم - أن خطة الاستدعاء تشمل 6 سيارات من طراز "رنج روفر" صنعت بين 10 إلى 17 أكتوبر عام 2018 ، و38 سيارة من طراز "رنج روفر الرياضى" صنعت بين 10 إلى 19 أكتوبر عام 2018.

وأضافت الهيئة أن البكرات المعيبة فى محركات هذه السيارات قد تؤدى إلى توقف المحركات، ما يشكل مخاطر أمنية، فيما تقوم الشركة بإصلاح وتغيير الأجزاء المعيبة مجانا لضمان سلامة السير.