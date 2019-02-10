توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وحماية الإنسان على هامش القمة الأفريقية

أديس أبابا (أ ش أ)

وقعت المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتقوية العلاقات فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

ووقع رئيس محكمة العدل الأفريقية سيلفان أورى ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت على مذكرة التفاهم على هامش الدورة العادية الثانية والثلاثين لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقى التى انطلقت أعمالها فى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الأحد.

ونقل بيان وزع خلال مراسم التوقيع عن أورى قوله أن "المحكمة والمكتب الأممى يتشاركان وجهات النظر فى القيم المشتركة حول الإنسانية، بما فى ذلك ثقافة تعزيز وحماية حقوق الإنسان"، مضيفًا أن المنظمتين حليفتان طبيعيتان فى سعيهما المشترك لتحقيق العدالة.

ومن جانبها قالت باشليت أن "المحكمة هى آلية بالغة الأهمية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب فى أفريقيا، وهى شريك لا يقدر بثمن فى المنطقة".