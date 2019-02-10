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تعليم المنوفية: تسليم التابلت الثلاثاء المقبل لـ30 ألف طالب عقب استلامه من الوزارة

الأحد، 10 فبراير 2019 11:35 ص
تعليم المنوفية: تسليم التابلت الثلاثاء المقبل لـ30 ألف طالب عقب استلامه من الوزارة د.طارق شوقى وزير التربية والتعليم
المنوفية _ محمد فتحى
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أكد الدكتور مختار شاهين وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أن لجنة من مديرية التربية والتعليم ستوجه إلى مقر وزارة التربية والتعليم غدا الاثنين لاستلام التابلت تمهيدا لتسليمه لطلاب المرحلة الأولى الثانوية والبالغ عددهم 30 ألفا و500 طالب وطالبة بكافة أنحاء المحافظة .

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، فى تصريح خاص لليوم السابع، أنه فى حالة إستلام التابلت غدا سوف يتم تسليمه إلى جميع الإدارات التعليمية بعد غد الثلاثاء لطلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة.

وأشار إلى أنه سيتم اليوم تسليم جميع الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بكافة أنحاء المحافظة.

وأكد شاهين على انتظام الدراسة فى اليوم الأول بجميع مدارس المحافظة من الفصل الدراسى الثانى، حيث بلغت نسبة حضور الطلاب فى اليوم الدراسى الأول والثانى بلغت نسبة 94% من إجمالى أعداد الطلاب والبالغ عددهم قرابة الميلون طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية، مضيفا أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق اليوم شكاوى تعكر سير العملية التعليمية فى اليوم الأول للدارسة من الفصل الثانى بالفصل الدراسى الثانى.

كما اشار إلى إلتزام المدارس، بالانتظام فى الجداول الدراسية بشكل كبير من خلال العمل بالعديد من المدارس للوصول إلى أعلى استغلال للفصل الدراسى الثانى بداية من أول يوم بالدراسة، لتحقيق أعلى معدلات الاستفادة بين الطلاب .

 

 

 

 


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