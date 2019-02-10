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تعليم البحر الأحمر تكشف وجود عجز مدرسين فى اللغة الألمانية

الأحد، 10 فبراير 2019 10:18 ص
تعليم البحر الأحمر تكشف وجود عجز مدرسين فى اللغة الألمانية نوره فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة
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قالت نوره فاضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه يوجد عجز مدرسين فقط فى اللغة الألمانية بمدارس المحافظة، وسوف تحتاج المدارس من 3 إلى 5 مدرسين فقط لسد العجز.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريح خاص لـ "اليوم السابع"، إن مسابقة المعلمين المؤقتين، لن تحتاج المديرية سوى لمدرسين اللغة الألمانية خلال الفصل الدراسى الثانى، مؤكدة إن تلك المسابقة ليست تعينات، بينما هى بنظام التعاقد لمدة ثلاثة شهور، وتجدد حسب حاجة المديرية، مشيرة إلى أن المسابقة ليست بالتعيين، وأن الناجحين ليس لهم حقوق تتساوى بالمعينين.

وأضافت نوره فاضل لـ "اليوم السابع" أنه خلال العام الدراسى المقبل ستحتاج البحر الأحمر عدد كبير من المدرسين لدخول 13 مدرسة جديدة الخدمة ضمن مدارس المحافظة، فذلك سيتطلب مدرسين لتلك المدارس

كانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت فتح باب التقدم لتسجيل بيانات المتقدمين على مسابقة المعلمين المؤقتة، التى تحتاج قرابة 60 ألف معلم لسد العجز فى التخصصات المختلفة فى المدارس الحكومية.

 


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