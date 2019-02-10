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تعرف على قصة مسجد "باصونة" بسوهاج المرشح لجائزة عبداللطيف الفوزان.. صور

الأحد، 10 فبراير 2019 01:30 ص
تعرف على قصة مسجد "باصونة" بسوهاج المرشح لجائزة عبداللطيف الفوزان.. صور جانب من قبة المسجد من الخارج
كتب إسلام جمال
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انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعى، مجموعة صور رائعة لمسجد باصونة، تحت الإنشاء، فى محافظة سوهاج.

المبنى من الخارج
المبنى من الخارج

صور المسجد، أظهرت مدى الاهمام بعمارته وزخرفته، وروعة تصميم جدرانه وقبته ودرجات السلالم من الخارج وكذلك أبواب المسجد وأنواره.

المسجد من الخارج

المسجد من الخارج

المسجد الذى يقع بين مجموعة من البيوت القروية البسيطة، ينبئ بأنه سيكون علامة معمارية جديدة فى مصر يشار إليها بالبنان.

جانب من المبنى

جانب من المبنى

روعة العمارة التى تمزج بين أصالة الماضى وجمال الحاضر، تجعل من المسجد تجربة فريدة من الإبداع المصرى الخالص وتثبت أن مصر لا يزال بها فن معمارى يستطيع  مخاطبة العالم.

 

جانب من إنشاء المسجد
جانب من إنشاء المسجد

متداولو الصور، أشاروا إلى أن المهندس المشرف على تصميم إنشاء المسجد، مصرى الجنسية ويدعى، وليد عرفة، وهو مهندس معمارى تخرج فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس عام 2001 وأنه يعمل بيده فعلياً فى بناء المسجد.

 

 

جانب من بهو المسجد
جانب من بهو المسجد

وذكر متداولو الصور، أنه تم اختيار مسجد باصونة ضمن 27 مسجدا من أصل ٢٠١ مسجد ضمن القائمة القصيرة المرشحة لجائزة عبداللطيف الفوزان لعمارة المساجد، فى دورتها الثالثة، وهي المرة الأولى التي يترشح فيها مسجد من جمهورية مصر العربية لتلك الجائزة، فى دورتها الثالثة منذ انطلاقها عام 2011، بعدما فتحت المجال أمام كل دول العالم.

 

جانب من حوائط المسجد
جانب من حوائط المسجد

المسجد يقع على بعد 20 كيلو مترًا من محافظة سوهاج وهو المسجد الرئيسى لقرية "باصونة" التابعة لمركز المراغة شمال المحافظة، وكان على مساحة 140 متراً قبل أن تضرب السيول مبناه القديم، ليتم تشييده من جديد على مساحة 480 متراً، ليصبح تحفة فنية ومعمارية.

 
قبة المسجد من أعلى
قبة المسجد من أعلى

 

قبة المسجد
قبة المسجد

 


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مسجد باصونة

سوهاج

المراغة

محافظة سوهاج




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