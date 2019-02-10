تعرف على أغلى 10 حقول نفطية فى العالم.. بالأرقام

كتبت أسماء أمين

أفضل أنواع النفط هى التى يكون فيها نسبة الكبريت منخفضة، وهو ما يسمى بالنفط الحلو هو الأكثر طلبًا، وتزاد نسبة الطلب تزداد على النفط الخفيف كما أنه أغلى سعرًا.

قد وضعت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك نظامًا مرجعيًا خاصًا بها عُرف "بسلّة أوبك"، وهو عبارة عن متوسط سبع خامات محددة من النفط، وهى: الخام العربى الخفيف السعودى خام دبى الإمارات خام بونى الخفيف النيجيرى خام صحارى الجزائرى خام ميناس الإندونيسى خام تيا خوانا الخفيف الفنزويلى خام ايستموس المكسيكى.

1-حقل الغوّا والذى يقع فى المملكة العربية السعودية والذى يحتوى على 100 مليار برميل

2-حقل برمان والذى يقع فى الكويت ويحتوى على حوالى 65 مليار برميل نفط

3- حقل سفانية والذى يقع فى السعودية أيضًا، ويحتوى على 35 مليار برميل

4- حثل فردوسى والذى يقع فى إيران ويحتوى أيضًا على 35 مليار برميل نفط

5- حقل شوغر لوف الموجد فى البرازيل والذى يحتوى على قرابة 25-40 مليار برميل من النفط

6- حقل كانتاريل الموجود فى المكسيك والذى يحتوى على 18 مليار برميل

7- حقل بوليفار الساحلى الموجود فى فنزويلا، والذى يحتوى على 30-32 مليار برميل

8-حقل ازادغان الراقع فى إيران، والذى يحتوى قرابة 26 مليار برميل

9- حقل لولا الموجود فى البرازيل والذى يحتوى على 5-8 مليار برميل

10- حقل الرميلة الموجود فى العراق والذى يحتوى على 17 مليار برميل