video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 10:19 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

الأحد، 10 فبراير 2019 10:10 ص
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات بورصة السعودية
كتب ـ هانى الحوتى
إضافة تعليق
تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 11.30 نقطة ليصل إلى مستوى 8601.31 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.05% خاسرا عدد 1.62 نقطة ليصل إلى مستوى 3346.06 نقطة.
  
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 87 شركة. 
 
 
وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تراجع المؤشر العام لبورصة السعودية بنسبة 0.07% بختام تعاملات الاثنين

تراجع بورصة السعودية بمستهل التعاملات بضغوط هبوط 13 قطاعا

اخبار الاقتصاد

اخبار البورصة

بورصة

بورصة السعودية

تاسى




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة