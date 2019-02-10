تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بمستهل التعاملات

كتب ـ هانى الحوتى

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.13% خاسرا عدد 11.30 نقطة ليصل إلى مستوى 8601.31 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 0.05% خاسرا عدد 1.62 نقطة ليصل إلى مستوى 3346.06 نقطة.

وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 21.4 مليون سهم بقيمة 414.7 مليون ريال، وارتفعت أسهم 70 شركة، فيما تراجعت 87 شركة.

وتراجع 13 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع الأدوية بنسبة 1.24%، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.43%، ثم قطاع تجزئة السلع الاستهلاكية بنسبة 0.37%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.33%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.30%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.27%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.26%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.10%.