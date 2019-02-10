تجديد حبس ربة منزل أقامت علاقة غير شرعية مع عاطل بحلوان أثناء غياب زوجها

كتب على عبد الرحمن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة حلوان، حبس ربة منزل 15 يوما على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالزنا مع عاطل فى غياب زوجها بدائرة قسم شرطة حلوان.

وكان بلاغ ورد للعميد بدوى هاشم، مأمور قسم شرطة حلوان، يفيد تمكن الأهالى من ضبط ربة منزل وعاطل فى وضع مخل داخل منزل الأولى وقيامهما بأعمال منافية للآداب مستغلة سفر زوجها خارج مصر.

بالانتقال وإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وتم القبض على المتهمين، وفور عودة الزوج حرر ضدها دعوى زنا، وباشرت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبسهما 4 أيام، جددها قاضى المعارضات 15 يوما.