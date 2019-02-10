بن راشد عن القمة العالمية للحكومات: منصة لمناقشة المستقبل وتحسين المجتمعات

كتبت ريهام عبد الله

شهد محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبى، أعمال اليوم الأول من جلسات القمة العالمية للحكومات، والتى تحتضنها مدينة دبى، وقال :" منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الانسانية".

وقال محمد بن راشد :"شهدت أعمال اليوم الأول من جلسات القمة العالمية للحكومات 140 حكومة و600 متحدث و4000 مسئول من كافة القطاعات الحكومية والخاصة وذات النفع العام، منصة واحدة لمناقشة المستقبل وتحسين حياة المجتمعات الانسانية".



الشيخ محمد بن راشد



القمة العالمية للحكومات



قمة الحكومات



محمد بن راشد فى القمة العالمية للحكومات

وانطلقت اليوم الأحد أعمال الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات فى مدينة دبى، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميا، بمشاركة وزراء ومسؤولين مصريين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.