بشرى لطلاب دمياط.. توصيل إنترنت فائق السرعة لـ61 مدرسة ثانوية

دمياط عبده عبد البارى

أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم، أن 967 مدرسة موزعة على عشر إدارات تعليمية بمحافظة دمياط، استقبلت صباح اليوم الأحد، 379786 طالب وطالبة فى ثانى يوم دراسى للفصل الثانى عقب انتهاء عطلة نصف العام الدراسي، بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى المدارس الثانوية الفنية.

وأضاف "سويلم" فى بيان له أنه كلف جميع القيادات التعليمية بديوان المديرية والإدارات التعليمية ولجان المتابعة، بمتابعة مدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلبة فى النصف الثانى من العام الدراسي.

وتفقد "وكيل الوزارة" عدة مدارس بإدارتى دمياط وعزبة البرج التعليمية، كان منها مدرسة دمياط التجريبية الإعدادية المطورة ومدرسة النصر الإعدادية بنين وبنات الخياطة الابتدائية ومدرسة عزبة اللحم الابتدائية.

وخلال تفقده تابع "سويلم" تحليل نتائج الفصل الدراسى الأول وسير العملية التعليمية بالصفوف الأولى، مشددا على إدارة مدرسة النصر الاعدادية بنين بانضباط المدرسة وعدم خروج المعلمين بدون إذن قانونى ومن يخالف ذلك يتم إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأشار "سويلم" أنه تم استلام الكتب الدراسية بنسبة 100% من الوزارة لتسليمها للطلبة مع أول يوم دراسة، وتم التأكد من توزيع الخطط على المعلمين، طبقًا للنصاب القانونى لكل معلم.

وأوضح "وكيل الوزارة"، أنه تم الانتهاء من توصيل الإنترنت فائق السرعة لـ61 مدرسة ثانوية منتشرة بدائرة المحافظة لتنفيذ برامج الوزارة، فيما يخص تطوير منظومة التعليم الثانوي، وتمهيدا لتسليم 10145 طالب وطالبة جهاز "التابلت" خلال الأيام القليلة القادمة تزامنا مع استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.