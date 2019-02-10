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"بريكست": هجرة جماعية للشركات من بريطانيا إلى هولندا

الأحد، 10 فبراير 2019 01:07 ص
"بريكست": هجرة جماعية للشركات من بريطانيا إلى هولندا تيريزا ماى رئيسة الوزراء البريطانية
لندن أ ش أ
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أعلنت الحكومة الهولندية، أن نحو 250 شركة تنظر نقل أعمالها إلى هولندا من بريطانيا قبل خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبى، فيما يعرف بـ "بريكست".

وقالت وزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، فى بيان لها ، إن 42 من الشركات أو فروع الشركات و1923 وظيفة انتقلت بالفعل من بريطانيا إلى هولندا خلال العام الماضى 2018، حسبما ذكرت صحيفة (ميرور) البريطانية.

وجاء فى بيان الوزارة: "فى عام 2019، أعلنت بالفعل عدة شركات بينها بلومبرج وديسكفرى عن نيتها الاستثمار فى هولندا بسبب بريكست. كما تُجرى الوكالة الهولندية للاستثمارات الخارجية محادثات مع أكثر من 250 شركة أجنبية تنظر تدشين أعمال فى هولندا بعد بريكست".

ولفت البيان إلى أن معظم الشركات بريطانية، إلى جانب شركات أمريكية وأخرى آسيوية تعيد النظر فى مقارّ فروعها الأوروبية، وأن "بعض هذه الشركات تعمل فى قطاعات المال والإعلام والإعلان وعلوم الحياة والصحة والخدمات اللوجستية".

 

 


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