انطلاق مبادرة "نور الحياة" بمدارس الشرقية لكشف عن 30 ألف طالب

انطلقت فعاليات مبادرة "نور الحياة" بمدارس الشرقية، ذلك من مدرسة بنايوس الابتدائية بمركز الزقازيق، بحضور الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، المهندس أدهم محمود منسق المبادرة بصندوق تحيا مصر، واللواء السعيد عبد المعطى مستشار وزير الصحة للمشروعات التنموية .

وتأتى هذه المبادرة، برعاية صندوق تحيا مصر بدعم مليار جنيه، وأكد وكيل الوزارة، أنه سيتم خلالها الكشف بواسطة فريق طبى من أطباء العيون، وفنيين بصريات وفنيين أجهزة طبية، ويتم تقديم العلاج اللازم وتوفير نظارة طبية فى حالة الاحتياج مجانا، أو إجراء جراحة إذا لزم الأمر، وذلك للاطمئنان والحفاظ على بصر أبنائنا الطلبة فى جميع مدارس المحافظة .

وأضاف مسعود، أن الحملة تستهدف الكشف على 30 الف طالب فى الترم الثانى من العام الدراسى 2018 / 2019 خلال اشهر " فبراير- مارس - ابريل"، وذلك بالمدارس فى المناطق الأفقر والأكثر احتياجا بالمحافظة، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز الفريق الطبى الذى سيتولى الكشف على الطلاب بالوحدة الطبية المتنقلة، فى تخصص الرمد ليقوم بالكشف الطبى المتكامل "مسح وفحص ونظارة"، وكذلك إعداد قواعد البيانات عن أعداد المدارس وأماكنها، وأعداد الطلاب المستهدف توقيع الكشف الطبى عليهم، وذلك للحد من ضعف الأبصار، مع توفير خدمة مميزة للفئات الأكثر احتياجا، وإعادة دمج وتمكين ضعاف البصر، ورفع الوعى لدى المواطن للوصول بمصر خالية من الإعاقة البصرية التى يمكن تجنبها.