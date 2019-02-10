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انتظام طلاب جامعة المنصورة مع بداية الترم الثانى (صور)

الأحد، 10 فبراير 2019 11:59 ص
انتظام طلاب جامعة المنصورة مع بداية الترم الثانى (صور) محاضرات بجامعة المنصورة
الدقهلية شريف الديب
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انتظم طلاب جامعة المنصورة اليوم، فى الدراسة مع بداية الترم الثاني، وشهدت الجامعة حضور كبير من الطلاب بجميع الكليات، وخاصة الكليات العملية.

وأشار الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، انه وجه بتعليق جداول المحاضرات بجميع الكليات منذ اليوم الأول، لاطلاع الطلاب عليه والالتزام بالدراسة دون إهدار للوقت 

وقد شهدت الجامعة حالة من الانضباط أثناء دخول الطلاب، وإبراز الكارنيهات الخاصة بكل طالب على البوابة الرئيسية للجامعة ، لمنع تسلل أشخاص من خارج الجامعة، كما التزم جميع المترددين من الأساتذة بفحص السيارات الخاصة بهم أثناء الدخول، 
 
 
 
 
 
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (11)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (11)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (12)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (12)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (13)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (13)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (14)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (14)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (15)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (15)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (1)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (1)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (2)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (2)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (3)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (3)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (4)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (4)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (5)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (5)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (6)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (6)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (7)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (7)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (8)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (8)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (9)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (9)

انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (10)
انتظام الدراسة بجامعة المنصورة (10)

 


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