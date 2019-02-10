اليوم.. انطلاق المرحلة الأولى من مبادرة "نور حياة" بالمدارس الابتدائية

كتب مدحت وهبة

يطلق صندوق "تحيا مصر"، صباح اليوم الأحد، المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "نور حياة" فى المدارس، والتى تستهدف الكشف المبكر عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار بين تلاميذ المرحلة الابتدائية، وعلاج الحالات المكتشفة مجانا فى 5 محافظات هى الإسكندرية، والشرقية، والمنيا، وقنا، والأقصر.





وكان تامر عبد الفتاح المدير المالي والإداري لصندوق تحيا مصر، فى قد اكد ، إن تنفيذ مبادرة "نور حياة" بالمدارس، يستهدف إجراء الكشف الطبى لنحو 5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، ستغطى المرحلة الأولى من المبادرة 660 ألف تلميذ منهم، فضلا عن تسليم نحو 132 ألف نظارة طبية وإجراء التدخلات الجراحية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف إصابتهم خلال الكشف الطبي لافت الى أنه يتم التعاون لحصر الفئات الأكثر احتياجا وتقديم الخدمة الطبية لهم بمختلف محافظات الجمهورية.



كما تم التنسيق مع المحافظين بمختلف محافظات الجمهورية لتوفير شتى سبل الدعم للمبادرة، فضلا عن تأسيس مكاتب تمثيل للصندوق داخل مقرات كل محافظة، وتوفير منسق بكل محافظة، لمتابعة سير عمل المبادرة طبقا للخطة الموضوعة وتذليل كافة العقبات أمام الفريق الطبي.

