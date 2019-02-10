النيابه الإدارية تخصم 10 أيام لـ25 مدرسا بسبب الدروس الخصوصية بالغربية

الغربيه - محمد طارق

أصدرت النيابة الإدارية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، برئاسة المستشار إبراهيم الخضراوى، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية بطنطا، قرارا ضد عدد من مدرسى الدروس الخصوصية، وصل عددهم لـ 25 مدرسا بخصم 10 أيام من رواتبهم، بعدما ثبت قيامهم بارتكاب مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية والمجرمة من قبل وزير التربية والتعليم.

وكان يسر عبد الغنى، مدير إدارة زفتى التعليمية، قدم بلاغا للنيابة الإدارية، ضد 25 من المدرسين العاملين بمدارس تابعة للإدارة بزفتى بمراحلها التعليمية المختلفة، وانتهت التحقيقات بمجازاتهم بالخصم 10 أيام من رواتبهم، بالقرار رقم 714 لسنة 2018.

وأصدرت النيابة الإدارية بطنطا قرارها المتقدم عقب تحقيقاتها فى بلاغ مدير الإدارة التعليمية بزفتى، والذى طالب فيه بردعهم، وبعد أن ثبت قيامهم بإرتكارب مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية المُجرمة من الناحية القانونية، وقررت النيابة خصم 10 أيام من كلٍ منهم.