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"النقل العام":خروج الترام الجديد فى رحلة من محرم بك لكرموز للتدريب و التشغيل

الأحد، 10 فبراير 2019 03:52 م
"النقل العام":خروج الترام الجديد فى رحلة من محرم بك لكرموز للتدريب و التشغيل جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد
الاسكندرية جاكلين منير
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أكد اللواء خالد عليوة  ، رئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، أنه تم تجربة الترام الجديد اليوم، و خروجه فى رحلة من محرم بك ، الى منطقة كرموز،  فى إطار تدريب فريق العمل و السائقين على إمكانيات القيادة للترام الجديد، و غير متاح للركاب حاليا .
 
وقال عليوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر البدء في تشغيل أول عربة ترام مفصلي قادمة من اوكرانيا خلال 10 أيام، بعد الانتهاء من أعمال التدريب  .
 
يذكر أن، الهيئة العامة لنقل الركاب بالإسكندرية، قامت بشراء (15) وحدة ترام مفصلية جديدة للعمل على خطوط مرفق ترام المدينة، وتتميز هذه الوحدات عن مثيلتها بالإسكندرية، حيث أن عربة الترام مجهزة بخدمة Wi-Fi، يتم تفعيلها بعد التعاقد مع إحدى شركات المحمول، كما أنها مكيفة، ونظام هواء إجبارى بالسقف، يستخدم فى حالة عدم تشغيل التكييف. 
 
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد (1)
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد

جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد (2)
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد

جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد (3)
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد

جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد (4)
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد

جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد (5)
جولة تدريب لترام الاسكندرية الجديد
 

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