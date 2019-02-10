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المرصد السورى: القوات التركية قتلت 419 سوريا منذ انطلاق الثورة السورية

الأحد، 10 فبراير 2019 07:13 م
المرصد السورى: القوات التركية قتلت 419 سوريا منذ انطلاق الثورة السورية دبابات تركية
أ ش أ
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أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن القوات التركية قتلت 419 مدنيا سوريا منذ انطلاق (الثورة السورية) بينهم 75 طفلا، و38 امرأة.

 

وذكر المرصد - الذي يتخذ من (لندن) مقرًا له، في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن نحو 12 مدنيا سوريا فُقدوا على الحدود السورية التركية، خلال الأيام الأخيرة، أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب التركي، مشيرا إلى إصابة المئات برصاص قوات حرس الحدود التركي في استهداف للمواطنين السوريين الذين فروا من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم.

 

ونقل المرصد عمن وصفهم بـ"المتنقلون" عبر الحدود السورية – التركية، قولهم "إن عمليات إطلاق النار والقتل من قبل حرس الحدود التركي تجري بشكل يومي تقريبا.

 

من ناحية أخرى، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان قيام مهربين بالاعتداء على فتيات خلال تهريبهن، بالإضافة لعمليات قتل للمهجرين، ورمي جثثهم في الأحراش أو في نهر العاصي، وذلك بعد سلبهم أموالهم وممتلكاتهم.

 


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