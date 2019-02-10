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المؤبد لعامل هتك عرض ابنة شقيقه فى الفيوم

الأحد، 10 فبراير 2019 04:51 م
المؤبد لعامل هتك عرض ابنة شقيقه فى الفيوم إعدام
الفيوم رباب الجالي
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قضت محكمة جنايات الفيوم، بمعاقبة "م.ش" ، بالسجن المؤبد 25 سنة، وتعويض مؤقت قدره 10001 جنيه، لإدانته بهتك عرض ابنة شقيقه جنسيا .
 
 
وصدر الحكم برئاسة ياسر محرم رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية كلا من المستشارين أحمد على إبراهيم، ومحمود أحمد، وسكرتارية شعبان عجمى وصالح كيلانى، ومحمد سمير.
 
 
وترجع وقائع القضية، التي تحمل رقم 9468 لسنة 2018م جنايات قسم ثان الفيوم، والمقيدة برقم كلي 1082 لسنة 2018م كلي الفيوم، إلى اكتشاف والدة الفتاة "ح.أ" (16 سنة-طالبة بالصف الثالث الإعدادي)، أن ابنتها تشعر4 بالتعب وأنها تريد الذهاب إلى الطبيب، فاتصلت على زوجها الذي يعمل بالقاهرة، وأخبرته بأن ابنتهما يجب أن تذهب للطبيب للكشف عليها وعلاجها، وطلبت منه نقود لسداد أتعاب الطبيب، وعندما ذهبتا إلى الأخير، فوجئت الأم بأنه يخبرها بأن الفتاة حامل في الشهر السادس.
 
 
أخبرت الأم زوجها بما حدث، وسألت ابنتها عن الذي ارتكب هذا الفعل معها، فأخبرتها بأن عمها هو الذي ارتكب هذه الجريمة، مرتين رغما عنها بمنزل العائلة، أثناء غياب الأم والأب وأشقائها، فتوجه والد الفتاة في مايو 2018 م، ببلاغ إلى مأمور قسم شرطة ثان الفيوم، واتهم شقيقه بهتك عرض ابنته بدون رضاها والتسبب في حملها في الشهر السادس.
 
 
باشرت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، وأمرت بعرض الفتاة على الطب الشرعي وكتابة تقرير بحالتها، واستدعت عمها المتهم في الواقعة، والذي انكر التهمة في أقوال الشرطة والنيابة، حتى أثبت تقرير الطب الشرعي وتحليل الـDNA له وللفتاة والطفل، أن الطفل المولود من الفتاة هو ابنه.
 
 
أحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم، وتداولت الدعوى في عدة جلسات حتى أصدرت حكمها المتقدم.
 
 

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