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القمة العالمية للحكومات.. سعد الحريرى: لبنان يعانى الفساد وهدر الطاقة.. فيديو

الأحد، 10 فبراير 2019 12:42 م
القمة العالمية للحكومات.. سعد الحريرى: لبنان يعانى الفساد وهدر الطاقة.. فيديو سعد الحريرى فى القمة العالمية للحكومات
كتب محمد رضا
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شارك سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان، اليوم الأحد، فى القمة العالمية للحكومات، المنعقدة فى مدينة دبى الإماراتية، وهو التجمع الحكومى الأكبر عالميًا، بمشاركة وزراء ومسئولين وحضور أكثر من 4 آلاف شخصية من 140 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات.

وقال رئيس الوزراء اللبنانى، فى الجلسة التى أدارها الإعلامى المصرى عماد أديب، إن أهم ما فى التشكيل الوزارى الجديد الإصلاحات التى وضعناها لجذب الاستثمارات العربية، بعد أن تلقينا مساعدات قانونية وتقنية كثيرة من فرنسا والبنك الدولى، وذلك فى الوقت الذى يعانى فيه لبنان من الفساد والهدر والافتقار للطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى وجود اجماع بين القوى السياسية فى لبنان على الإصلاحات ومحاربة الفساد وتعديل القوانين المعيقة لتطور اقتصاد لبنان.

وعن الحكومة الجديدة، قال سعد الحريرى، إننا نعمل على البيان الوزارى من أجل دعم الاستثمارات فى لبنان، وهذا ما ركزنا عليه خلال مشاركتنا فى مؤتمر سيدر، مشيرًا إلى أن لبنان انقسم عموديا  عقب اغتيال الشهيد رفيق الحريرى، وتابع "علينا الاستثمار فى شباب وشابات لبنان، والمرأة تمثل 54% من المجتمع اللبنانى وعدم تمثيلها فى العمل الحكومى يمثل خسارة لناتجنا القومى، كما أن وزيرة الداخلية الجديدة امرأة إصلاحية وهذا ما تحتاجه لبنان فى هذا التوقيت".

وأكد سعد الحريرى، أنه يعمل على تحويل لبنان إلى دبى أخرى فى المنطقة، لافتًا إلى وجود اجماع سياسى على حل أزمات الطاقة الكهربائية ومحاربة الفساد عبر الإصلاحات التى وردت فى الإعلان الوزارى، فيما تطرق إلى ملف النازحين، حيث قال "أزمة النازحين تمثل تحدى لنا، لكن يمكننا تسخير طاقاتهم لخدمة المشاريع الاستثمارية فى البلاد".

وقبل الجلسة العامة خلال القمة العالمية للحكومات، التقى سعد الحريرى رئيس وزراء لبنان، بصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، الذى استقبله بحضور الدكتور نور قرقاش وسفير الدولة والوفد المرافق، كما التقى بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

 

سعد الحريرى ومحمد بن راشد
سعد الحريرى ومحمد بن راشد

 

سعد الحريرى يلتقى محمد بن راشد
سعد الحريرى يلتقى محمد بن راشد

 

لقاء محمد بن راشد وسعد الحريرى فى دبى
لقاء محمد بن راشد وسعد الحريرى فى دبى

 

محمد بن زايد يلتقى سعد الحريرى فى دبى
محمد بن زايد يلتقى سعد الحريرى فى دبى

 

محمد بن زايد فى استقبال سعد الحريرى
محمد بن زايد فى استقبال سعد الحريرى

 

لقاء سعد الحريرى ومحمد بن زايد
لقاء سعد الحريرى ومحمد بن زايد

 

 


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