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القابضة للكهرباء توقع اتفاقية تعاون فى مجال التدريب والاستشارات

الأحد، 10 فبراير 2019 02:07 م
القابضة للكهرباء توقع اتفاقية تعاون فى مجال التدريب والاستشارات المهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر
كتبت رحمة رمضان
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وقع صباح اليوم المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر مع إحدى شركات التدريب والاستشارات الأجنبية، اتفاقية للتعاون المشترك فى مجال التدريب والاستشارات، بحضور عدد من قيادات الجانبين.

وأوضح دسوقى فى بيان له، أن الاتفاقية تتضمن التعاون فى مجال التدريب والتطوير والاستشارات في المجالات الفنية والإدارية وغيرها من المجالات التي تخدم قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، بالإضافة للتعاون لعقد المؤتمرات والندوات وورش العمل التى تهتم ببناء القدرات للموارد البشرية.

وأضاف جابر أن هذه الاتفاقية تهدف إلى التعاون المشترك في مجال التدريب والاستشارات لتنمية وتطوير العنصر البشرى وتحسين الخدمة ورفع الكفاءة ومعدلات الأداء والاستفادة المثلى من الإمكانيات التدريبية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة.


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الطاقة المتجددة

الشركة القابضة لكهرباء مصر

جابر دسوقى




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