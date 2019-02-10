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السيسى: مصر ستعمل على مواصلة الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد الإفريقى

الأحد، 10 فبراير 2019 01:59 م
السيسى: مصر ستعمل على مواصلة الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد الإفريقى الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى - إبراهيم حسان
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توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقى، بالتحية والتقدير والتوجه للشعوب الإفريقية.

 

وأكد الرئيس السيسي فى كلمته بالقمة الإفريقية، المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة الطريق من أجل الإصلاح الهيكلى والمالى للاتحاد واستكمال ما تحقق من إنجازات ترسيخا لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية وسعيا نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضياته لتلبية وتطلعات الشعوب الإفريقية.

 

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن خالص التهانى لرئيس دولة جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، لاختياره لتولى رئاسة الاتحاد الأفريقى عام 2020.

 
 

ورحب الرئيس السيسى، خلال كلمته بالقمة الإفريقية الـ32 المنعقدة حاليا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالقادة الأفارقة الذين يترأسون وفود بلادهم للمرة الأولى باجتماعات قمة الاتحاد الأفريقى، مهنئا إياهم بثقة شعوبهم ومتمنيا لهم خالص التوفيق والسداد فى مهامهم، ومتطلعا للتعاون معهم لتعزيز العمل الإفريقي المشترك.

 
وكان الرئيس الرواندى، بول كاجامى، أعلن تسليم رئاسة الاتحاد الأفريقى، إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى.
 

وقال الرئيس الرواندى، بول كاجامى، خلال كلمة له بالقمة الـ32 للاتحاد الأفريقى، إنه سعى خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، الاستمرار فى بناء اتحاد قوى، وقادر ليحقق أهداف أجندة 2063، كما تم إعادة إطلاق صندوق السلام بلغ مقدراه 89 مليار دولا


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