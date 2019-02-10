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الأحد، 10 فبراير 2019 10:57 ص
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الرى: 92 محطة خلط وسيط بالتعاون مع الإنتاج الحربى للاستفادة من الصرف الزراعى

الأحد، 10 فبراير 2019 10:03 ص
الرى: 92 محطة خلط وسيط بالتعاون مع الإنتاج الحربى للاستفادة من الصرف الزراعى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى
كتبت أسماء نصار
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أكدت وزارة الرى أنه فى إطار توجهات الدولة لتحقيق أعلى قدر من درجات التعاون بين الوزارات والأجهزة المختلفة، فقد تم إنشاء 92 محطة رفع للخلط الوسيط لصالح مصلحة الرى للاستفادة من مياه الصرف الزراعى وإعادة استخدامها فى أغراض الزراعة، حيث بدأ تنفيذ الأعمال فى منتصف أبريل من العام الماضى وتستمر الأعمال حتى منتصف أبريل 2019  بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيه.
 
وتشير تقارير الإنجاز إلى انتهاء معظم الأعمال المدنية وتوصيل التيار الكهربائى لجميع المحطات الموزعة على 13 إدارة عامة للرى بمحافظات الوجه البحرى فى (البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، الغربية، المنوفية) فضلا عن بدء أعمال الاختبارات بمقر مصنع الطلمبات بمدينة العاشر من رمضان لـ3 وحدات موتور طلمبة تحت إشراف معهد الهيدروليكا حيث اجتازت الوحدات الاختبارات بنجاح وتم نقلها إلى مواقع محطة الملاحة برى شرق كفر الشيخ وموقع محطة عمريط برى الصالحية وموقع محطة المساعيد برى شرق الشرقية وذلك للبدء فى التركيب تمهيدا لافتتاحهم فى القريب العاجل.
 
يأتى ذلك من منطلق حرص وزارة الموارد المائية والرى على إتاحة بدائل متعددة لتضييق الفجوة بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه.
 

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