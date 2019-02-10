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الداخلية تضبط 9 قضايا مصنفات 158 قضية تهرب ضريبي

الأحد، 10 فبراير 2019 01:05 م
الداخلية تضبط 9 قضايا مصنفات 158 قضية تهرب ضريبي حملة أمنية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الأمن الإقتصادي بوزارة الداخلية حملات أمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.
 
وبدورها، نجحت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات  في توجيه عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات ، أسفرت جهودها عن ضبط (16) قضية (سرقات عامة ، مخدرات ، سلاح أبيض ، نشل) ، وكذا (2414) قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.
 
ومن ناحيتها، تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق من ضبط (983) قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها (مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية ).
 
من جانبها، نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (8866) قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة.
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل) عن ضبط (405) قضية متنوعة.
 
وأثمرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم  عن ضبط (158) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب ".
 
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى ، والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (6) قضايا أموال عامة.
 
وتمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية  من ضبط (9) قضايا (مصنفات سمعية وبصرية ، ملكية فكرية ، بث فضائيات).
 
 
 
 

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