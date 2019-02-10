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الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات..وتضبط حشيش وأقراص مخدرة

الأحد، 10 فبراير 2019 11:59 ص
الداخلية تداهم أوكار الكيف بالمحافظات..وتضبط حشيش وأقراص مخدرة مخدر الحشيش-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى
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شنت مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لملاحقة حائزى المواد المخدرة.
 
وأسفرت الحملات الأمنية عن ضبط 3 أشخاصـ أثناء استقلالهم سيارة في المنصورة  بالدقهلية ، وبحوزتهم "40 طربة لمخدر الحشيش 4 كيلو جرام- 500 جرام لمخدر الأفيون".
 
ونجحت مكافحة المخدرات في ضبط ثلاثة أشخاص "لهم معلومات جنائية") ، وذلك أثناء تواجدهم المنتزة بالإسكندرية ، وبحوزتهم "10 طرب من مخدر الحشيش نحو 2,500 كيلو جرام"، وضبط تاجر مخدرات أثناء تواجده فى المنتزة بالإسكندرية، وبحوزته "5 طرب لمخدر الحشيش نحو 1,250 كيلو جرام"، وضبط شخص تواجده فى كرموز بالإسكندرية ، وبحوزته 250 قرص مخدر".
 
وأثمرت الجهود الأمنية عن ضبط ثلاثة أشخاص أثناء استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، وبحوزتهم 2000 قرص مخدر"، وضبط مسجل شقى خطر ، سبق إتهامه فى 20 قضية، أثناء تواجده فيالضواحى ببورسعيد ، وبحوزته "155 لفافة لمخدر الهيروين وزنت نحو 160 جرام" ، وضبط شخصين أثناء إستقلالهما مركبة توك توك بدائرة مركز شرطة أجا بالدقهلية ، وبحوزتهما  35 جرام من مخدر الهيروين، وضبط شخص سبق اتهامه فى قضيتين "مخدرات، تبديد"، وذلك أثناء تواجده بالقرب من منزله في أبوصوير بالإسماعيلية، وبحوزته 130 كيس لمخدر الأستروكس وزنت 450 جرام، سلاح أبيض"، وضبط شخص أثناء تواجده الإسماعيلية ، وبحوزتهم 2000 قرص مخدر، وضبط شخص أثناء تواجده مطروح، وبحوزته "50 ألف قرص مخدر" ، وضبط طرد عبارة عن "ماكينة تقطيع سيراميك" تحتوى على "كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام " قبل تهريبها خارج البلاد.
 
 
 
 
 

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