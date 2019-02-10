video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 07:08 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

"التموين" تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض استعدادا لشهر رمضان

الأحد، 10 فبراير 2019 06:54 م
"التموين" تتعاقد على استيراد 68 ألف طن أرز أبيض استعدادا لشهر رمضان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

تعاقدت هيئة العامة للسلع التموينية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى المناقصة رقم "2" على استيراد كمية 68 ألف طن أرز أبيض طبيعى تام الضرب فى إطار استعدادات وزارة التموين والتجارة الداخلية لشهر رمضان المعظم.

وأوضحت  الوزارة، فى بيان لها اليوم، أن 20 ألف طن ستصل فى الفترة من 20 مارس إلى 20 أبريل و48 ألف طن وصول من أول أبريل إلى 30 أبريل المقبل وأن الكميات التى تعاقدت عليها الهيئة نجحت في اختبار الطهى ومتوافقة مع المستهلك المصرى، وقد تم اجراء الاختبار فى معهد تكنولوجيا الغذاء التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة.

الجدير بالذكر، أن هيئة السلع التموينية كانت قد تعاقدت فى المناقصة رقم 1 على كمية 47 ألف طن ونصف أزر أبيض مستورد للوصول في الفترة  من أول فبراير الى 28 فبراير الحالى.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لأول مرة الطهى قبل الشراء.. وزارة التموين تتعاقد على شراء 47 ألف طن أرز مستورد من الصين.. شعبة الأرز: الاستيراد سيعزز المخزون الاستراتيجى.. ووصول 241 ألف طن منتصف يناير المقبل

"التموين" تتعاقد على شراء 47 ألف طن أرز مستورد من الصين

التموين

ارز مستورد

شهر رمضان

على المصيلحى

استيراد الارز

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الرئيس السيسى يتسلم رئاسة الاتحاد الإفريقى من نظيره الرواندى

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

الأرصاد: طقس الغد مائل للبرودة.. والصغرى فى القاهرة 10 درجات

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

تنمية الصعيد تبدأ من هنا.. 9 مجمعات صناعية جديدة.. آلاف من فرص العمل لأبناء الوجه القبلى.. تدشين مجمعين فى الفيوم و7 مجمعات فى 8 محافظات.. تسليم المجمعات للمستثمرين 2019 .. تضم 4317 وحدة صناعية مجهزة بالتراخيص

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

"نور حياة" تضىء عيون "مستقبل مصر" .. انطلاق المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية بالمدارس الابتدائية فى 5 محافظات اليوم.. ومسح طبى لـ660 ألف تلميذ واستهداف 5 ملايين .. التنسيق مع المحافظين لتوفير الدعم للمبادرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

شاهد.. محمد صلاح بـ"لوك جديد" بدون ذقن لأول مرة

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

فيديو.. تجديد حبس منى فاروق وشيما الحاج 15 يوما على ذمة التحقيقات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة