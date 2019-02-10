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التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين

الأحد، 10 فبراير 2019 10:14 م
التعليم: الخميس آخر موعد للتقدم إلكترونيا بمسابقة "العقود المؤقتة" للمعلمين د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، إن إجمالي من تقدموا حتى الآن في مسابقة التعاقد المؤقت مع المدرسين بلغ 302 ألف متقدم من مختلف محافظات الجمهورية.

 

وأضاف عمر، أن أكثر المحافظات التي شهدت إقبالا على التقديم هي محافظة الدقهلية، مشيرا إلى أن مسابقة تعيين المدرسين بعقود مؤقتة تستهدف سد العجز الموجود في بعض التخصصات بالمدارس.

 

وحول ما يثار من تساؤلات حول صعوبة إصدار القيد العائلي قبل غلق باب التقديم، أكد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، أن الخميس القادم هو آخر موعد للتقديم على الموقع الإلكتروني الخاص باستقبال طلبات التقديم في المسابقة، ولكن هناك أسبوع آخر لتقديم الأوراق باليد إلى الإدارات التعليمية بالمحافظات.

 

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت الخميس الماضي عن إطلاق مسابقة للتعاقد لشغل وظائف التعليم لسد العجز عن طريق التعاقد المؤقت حتى نهاية الفصل الدراسي للعام الحالي 2018/2019 في ضوء احتياج الإدارات التعليمية.

 


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