التضامن تنظم ورشة عمل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للأطفال بمؤسسات الرعاية

كتب مدحت وهبة

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، صباح اليوم ورشة عمل تدريبية نحو الارتقاء بمستوى الأداء وجودة الخدمات المقدمة للأطفال بدور ومؤسسات الرعاية تحت عنوان "دار سليمة"، و افتتحت الورشة سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية والدكتور حسن خليل، مدير عام الشئون الفنية بالأزهر الشريف وحضور عدد من وعاظ الأزهر الشريف والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين والشيخ محمد سعد مدير عام الإدارة العامة للدعوة بمجمع البحوث الإسلامية والدكتور صلاح السيد، مدير الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية.

وأكدت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية بوزارة التضامن الاجتماعى فى أن الاهتمام بالفئات الأكثر هشاشة واحتياجا للرعاية والدعم هو من أهم أولويات عمل الوزارة ومن هذه الفئات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية بدور الأيتام حيث تستهدف استراتيجة الرعاية الارتقاء بمستوى الأداء والخدمات المقدمة وأن عدد مؤسسات الدفاع الاجتماعى التابعة للوزارة 40 مؤسسة و500 مؤسسة ودار لرعاية الأيتام.

وأضافت الألفى أن محور العدالة الاجتماعية هو أحد محاور استراتيجية 2030، الذى يتمثل فى تعزيز الاندماج المجتمعى والحد من الاستقطاب السلبى وتحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وتحقيق الحماية للفئات الاولى مشيرة الى أن ورشة العمل التى تنظم اليوم تأتى فى إطار التعاون بين الوزارة ومشيخة الأزهر الشريف وتستهدف السادة وعاظ الأزهر الشريف والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بعدد من دور الأيتام بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة بدور الرعاية و تحقيق التكامل فى تقديم الدعم النفسى والدينى.

وأشار الدكتور حسن خليل إلى أن عمل الوعاظ تحت قيادة الأزهر الشريف تستهدف توفير الجانب التوعوى والدينى للعديد من الجوانب الاجتماعية التى يحتاجها المجتمع وأن الأزهر الشريف لا يتردد فى أى جهد لمساندة جميع المؤسسات خاصة فى التعامل مع بناء الإنسان داخل دور الأيتام أو خارجها وأن هذا هو البرنامج التدريبى الثانى بالتعاون بين الأزهر الشريف وزارة التضامن الاجتماعى مضيفا أن هذه الورشة ستقدم باكورة لعدد من الوعاظ لتمكينهم وتدريبهم للقيام بدور تدريبى اوسع لعدد آخر من الوعاظ على مستوى الجمهورية وهى فرصة جيدة لربط البرنامج النفسى والجانب الدينى للأبناء داخل دور الأيتام.

وتستهدف ورشة العمل التى ستستمر على مدى 3 أيام وعبر عدد من جلسات العمل إلى ربط الوعاظ بقضايا ومشكلات الابناء بداخل دور الرعاية الاجتماعية وايجاد تفاعلا مشتركا مع مقدمى الرعاية بما يعمل على تعديل اتجاهات الاطفال داخل دور الرعاية نحو ذاتهم ورؤيتهم للمجتمع اضافة الى تقديم رؤية اشمل للخصائص الاجتماعية والنفسية والسلوكية للابناء بدور الرعاية وفقا للمراحل العمرية المختلفة والمشكلات الاجتماعية والقانونية الخاصة بهم إضافة إلى تقديم اليات تعمل على تصحيح المفاهيم والسلوكيات الخاطئة لدى الابناء من خلال التعاليم الدينية

وتتناول فعاليات اليوم الأول للورشة من خلال جلستى عمل مناقشة العوامل الاجتماعية المؤثرة على الأبناء بدور الرعاية واليات التوجيه اضافة الى استعراض الجوانب الشرعية والدينية وتتناول جلستى عمل اليوم الثانى للورشة الخصائص النفسية والسلوكية للابناء وأهم المشكلات النفسية مع خصائص مراحل النمو المختلفة وويتناول اليوم الثالث للورشة اساليب تعديل السلوك والضوابط والمحددات القانونية بمؤسسات الرعاية