الاتحاد الأفريقى يضع اللمسات النهائية لاستقبال الرئيس السيسى وقادة ورؤساء حكومات الدول

أديس أبابا /أ ش أ/

يجرى العمل على قدم وساق داخل وخارج مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية وذلك قبل قليل من انطلاق القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى.

وتسود داخل أروقة الاتحاد أجواء تفاؤل ومظاهر احتفالية تأهبا لانطلاق القمة التاريخية بالنسبة لمصر التى ستقود خلالها أفريقيا للمرة الرابعة بعد أن تولت رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية من قبل 3 مرات وللمرة الأولى بعد التحول إلى الاتحاد الأفريقى.

وبدأت وفود الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين والمراسلين من وسائل الإعلام حول العالم فى التوافد على مقر الاتحاد وسط إجراءات أمنية مشددة فى الداخل والخارج حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمقر.

كما زينت الأعلام الأفريقية بألوانها الزاهية ويتوسطها علم مصر مدخل الاتحاد القارى إيذانا ببدء عام أفريقى جديد تتطلع إليه وتترقبه شعوب القارة بكل الآمال والطموحات تحت الرئاسة المصرية من أجل تحقيق التنمية والسلم والأمن فى ربوع البلدان الأفريقية.

وأقام الاتحاد الأفريقى مركزا صحفيا كبيرا تم تزويده بكافة الوسائل والأجهزة لتسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التى حرصت على تغطية فعاليات القمة التى تستمر لمدة يومين.