video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 08:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

الاتحاد الأفريقى يضع اللمسات النهائية لاستقبال الرئيس السيسى وقادة ورؤساء حكومات الدول

الأحد، 10 فبراير 2019 08:05 ص
الاتحاد الأفريقى يضع اللمسات النهائية لاستقبال الرئيس السيسى وقادة ورؤساء حكومات الدول الرئيس عبد الفتاح السيسى
أديس أبابا /أ ش أ/
إضافة تعليق

يجرى العمل على قدم وساق داخل وخارج مقر الاتحاد الأفريقى بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، لوضع اللمسات النهائية استعدادا لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى وقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية وذلك قبل قليل من انطلاق القمة العادية الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقى.

وتسود داخل أروقة الاتحاد أجواء تفاؤل ومظاهر احتفالية تأهبا لانطلاق القمة التاريخية بالنسبة لمصر التى ستقود خلالها أفريقيا للمرة الرابعة بعد أن تولت رئاسة منظمة الوحدة الأفريقية من قبل 3 مرات وللمرة الأولى بعد التحول إلى الاتحاد الأفريقى.

وبدأت وفود الدول المشاركة والإعلاميين والصحفيين والمراسلين من وسائل الإعلام حول العالم فى التوافد على مقر الاتحاد وسط إجراءات أمنية مشددة فى الداخل والخارج حيث تم إغلاق الشوارع المحيطة بالمقر.

كما زينت الأعلام الأفريقية بألوانها الزاهية ويتوسطها علم مصر مدخل الاتحاد القارى إيذانا ببدء عام أفريقى جديد تتطلع إليه وتترقبه شعوب القارة بكل الآمال والطموحات تحت الرئاسة المصرية من أجل تحقيق التنمية والسلم والأمن فى ربوع البلدان الأفريقية.

وأقام الاتحاد الأفريقى مركزا صحفيا كبيرا تم تزويده بكافة الوسائل والأجهزة لتسهيل مهام الإعلاميين والصحفيين الذين يمثلون مختلف وسائل الإعلام المحلية والدولية التى حرصت على تغطية فعاليات القمة التى تستمر لمدة يومين.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أ ش أ: انتخاب مملكة استواتينى لرئاسة الاتحاد الأفريقى لعام 2020

الاتحاد الأفريقى

الرئيس السيسى

حكومات الدول الافريقية




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة