video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الأحد، 10 فبراير 2019 10:32 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الإعلامى السعودى "تركى الدخيل" سفيرا للمملكة لدى الإمارات

الأحد، 10 فبراير 2019 10:11 ص
الإعلامى السعودى "تركى الدخيل" سفيرا للمملكة لدى الإمارات تركى الدخيل
كتبت : إسراء أحمد فؤاد
إضافة تعليق
يؤدى اليوم، الأحد الإعلامى السعودى تركى الدخيل، القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بعد تعيينه سفيراً للسعودية فى الإمارات.
 

وبهذه المناسبة كتب الدخيل مقاله بصحيفة الاتحاد الإماراتية يقول فيه: "طلب مني الصديق، العزيز، الدكتور علي بن تميم، مدير عام شركة «أبوظبي للإعلام» أن أكتب في (الاتحاد)، عن تعييني سفيراً للسعودية في الإمارات، في اليوم الذي أتشرف فيه بأداء القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أيده الله، اليوم، الأحد، فكانت هذه السطور، التي لا أكتبها بلغة الدبلوماسي، تلك التي ربما لم أعتدها بعد، ولكني أكتبها بلغة الإنسان العادي، اختياراً.

 

وأضاف "عندما صدر الأمر الملكي بتعييني، آخر أيام 2018، وبات نافذاً في2019، أتممت في بلاط صاحبة الجلالة، الصحافة والإعلام، ثلاثين عاماً كاملة، خصوصاً، وقد بدأت ممارسة الصحافة، هواية، أشبه بالاحتراف، منذ المرحلة الثانوية. ثمة أفكار، تجتاح ذهني اجتياحاً، ولا تزوره كالنسمة. لا تطرق باباً، بل تقتلع الجدران والنوافذ".

 

وتابع "منها: إني جندي من جنود بلادي، وتعيين ولي أمري وقائدي، نافذ دون ريب ولا نقاش، ولكني أنتقل من مهنة الإعلام، التي لم أمارس غيرها، إلى الدبلوماسية. ورغم التشابه بين المهنتين، والتقاطع الكبير بينهما، إلا أن بينهما فوارق حقيقية، يجب أن ينساها الصحافي في داخلي، ذلك الذي يجب أن أنساه، أو على الأقل، ألا يحضر إلا بمقدار حاجة الوظيفة الجديدة له!".

 

وختم مقاله "يمكننا أن نزيد المحبة، والتعاون، والأخوة، أكثر، وأكثر. ويجب علينا، أن نعلم يقيناً، أن ما نحن عليه من قوة في العلاقة، ربما لم نصلها في تاريخنا، ليست محط إعجاب الجميع، فثمة من يتربص بهذه العلاقة، وما أكثرهم، وواجبنا أن نمنعهم، من الوصول لغاياتهم. الخلاصة، أني سعيدٌ جداً بالمهمة الجديدة، وأعلم يقيناً، أنها ليست سهلة. ولكن، من قال: إن السهل مطمع الكبار، كما هو شأن السعوديين والإماراتيين".


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

بعد حفله فى شتاء طنطورة.. "يانى" يشارك بمهرجان المناطيد بالسعودية.. فيديو وصور

فيديو.. هيئة الترفيه السعودية تروج لعودة شريهان إلى المسرح

تركى الدخيل

السعودية

اخبار السعودية

اخبار السعودية اليوم

الامارات

اخبار الامارات

الاعلامى السعودى الدخيل

سفير السعودية لدى الامارات

الملك سلمان




لا تفوتك
شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

شاهد..تحديات تواجهها مصر بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقى

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

كل ما تريد معرفته عن خطوات صيانة التابلت.. فيديو

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحريض إعلام قطر يجعل تميم مادة للسخرية أمام العالم.. أفعال "الحمدين" وضعت النظام القطرى فى موقف محرج.. المعارضة القطرية تفضح مخططات تميم الخبيثة.. وسعوديون: الدوحة تحتضن الإرهاب وأذرعها الإعلامية تروج له وتدعمه

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

تحدى صورة البطاقة.. الحلو حلو حتى لو اتصور فى السجل.. قراء اليوم السابع يشاركون بصورهم فى الرقم القومى ويطالبون بالألوان وتحسين الجودة.. وقارئ: ملامح وجهى بالبطاقة تغيرت من 20 عاما ويرفضون تحديثها

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جاريث بيل مهدد بالإيقاف 10 مباريات بسبب حركة غير أخلاقية

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

جوجل تطلق إصدار كروم الجديد "Chrome OS 72"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة