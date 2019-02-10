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"الإسكان": بدء تسليم 360 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة الأربعاء المقبل

الأحد، 10 فبراير 2019 09:44 ص
"الإسكان": بدء تسليم 360 وحدة بمشروع "دار مصر" فى دمياط الجديدة الأربعاء المقبل مشروع دار مصر- صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن
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أكد المهندس محمد السيد مصطفى رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، أن جهاز المدينة سيبدأ يوم الأربعاء المقبل 13/2/2019، وحتى يوم الإثنين 11/3/2019، فى تسليم 360 وحدة سكنية (15 عمارة)، أرقام (47 – 48 – 34 – 37 – 50 – 53 – 54 – 55 – 56 – 1 – 2 – 23 – 24 – 29 – 28) بموقع 2، بالمجاورة 34، بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، موضحاً أن جهاز مدينة دمياط الجديدة، أرسل حتى الآن بيانات 209 عمارات بالمرحلة الأولى للمشروع، إلى بنك التعمير والإسكان، لتسليمها للفائزين بها.


وقال المهندس محمد رجب: تم التواصل مع بنك التعمير والإسكان - فرع دمياط الجديدة، لاستكمال إجراءات تسليم الوحدات للفائزين بها، وإخطار الحاجزين بمواعيد الاستلام.

وبشأن أسلوب استلام الوحدة السكنية، أوضح رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع دمياط الجديدة، لسداد جميع المستحقات المالية على الوحدة، وإحضار خطاب موجه لجهاز المدينة يفيد بسداد جميع المستحقات المطلوبة، ثم التوجه لمقر جهاز المدينة لأخذ محضر الاستلام، ومعه المستندات الآتية: صورة بطاقة الرقم القومى للمالك + صورة البطاقة للزوج أو الزوجة، أصل خطاب التسوية المالية من بنك التعمير والإسكان، أصل حافظة الشيكات المعطاة من البنك، صورة إيصال سداد الوديعة + صورة إيصال سداد آخر قسط.

 


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