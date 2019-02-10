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الآلاف يتظاهرون فى مدريد احتجاجا على سياسة الحكومة إزاء كتالونيا

الأحد، 10 فبراير 2019 06:37 م
الآلاف يتظاهرون فى مدريد احتجاجا على سياسة الحكومة إزاء كتالونيا مظاهرات مدريد-ارشيفية
رويترز
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تظاهر عشرات الآلاف في مدريد اليوم، الأحد، للاعتراض على أي تنازلات تقدمها الحكومة للأحزاب المؤيدة للاستقلال في كتالونيا والدعوة لانتخابات مبكرة.

 

ولوح المتظاهرون بأعلام إسبانيا واحتشدوا في ساحة بلازا دي كولون بوسط المدينة وهتفوا "إسبانيا! إسبانيا!" في أكبر احتجاج يواجهه رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانتشيث منذ توليه السلطة قبل ثمانية أشهر.

 

نظمت المظاهرة أحزاب من يمين الوسط وأقصى اليمين سعيا لاستعراض القوة ضد سانتشيث من خلال استغلال حالة الغضب تجاه الزعماء الانفصاليين في كتالونيا وجهود الحكومة لإقامة حوار معهم.

 

وقال مسؤولون إن المظاهرة شارك فيها نحو 45 ألف شخص.

 

كانت الحكومة الاشتراكية قد اقترحت يوم الثلاثاء تعيين مقرر في محادثات بين الأحزاب السياسية لبحث أزمة استقلال كتالونيا مما أثار غضب المعارضة التي رأت في الاقتراح خيانة واستسلاما لضغوط الانفصاليين في كتالونيا.

 


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