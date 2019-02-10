افتتاح وحدة العزل بقسم الاطفال المبتسرين بمستشفى العريش

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء ، مساء اليوم ، عن افتتاح الدكتور طارق شوكه ، مدير مديريات الصحة بشمال سيناء ، تجهيز وحدة العزل بقسم الاطفال المبتسرين، بحضور الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام، و الدكتور محمد سعيد لطفي ، رئيس قسم الأطفال بالمستشفى.

وقال شوكه ، فى بيان صحفى ، انه تم افتتاح القسم، وروعى اتباع تعليمات مكافحة العدوى وتطبيق معايير الجودة في طريقة التعامل مع الحضانات، لافتا أنها المرة الأولى التى يتم فيها تجهيز وحدة عزل للأمراض المعدية بقسم حضانات الأطفال المبتسرين.