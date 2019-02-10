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ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد

الأحد، 10 فبراير 2019 10:24 ص
ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد البورصة المصرية
كتب ــ هانى الحوتى
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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعى لكافة المؤشرات.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 14785 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 2389 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 18723 نقطة.
 
كما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 694 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 1757 نقطة.
 
 
وقالت ميادة أمين مدير قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية واصل الصعود للأسبوع الثانى على التوالى دون أى عمليات تصحيح محققا المستهدف الارتدادى عند مستوى 14800 نقطة، إلا أنه مع الاقتراب منها يتباطئ عزم القوة الشرائية خاصة مع الاقتراب من منطقة مقاومة هامة بين 14800-15000 نقطة، والتى تمثل ضغوط بيعية محتملة، الأمر الذي قد يعرض المؤشر لمواجهة بعض عمليات التصحيح المؤقتة على الأجل القصير، وفى هذه الحالة ستعد فرص جيده لبناء مراكز على الانخفاضات وعن مستويات الدعم 14500-14250-14000 نقطة.
 
 
وأبقت ميادة أمين، على رؤيتها الإيجابية للمؤشر، حيث يستهدف المؤشر مزيد من الصعود إلى مستويات المقاومة التالية 15270-16000 نقطة، وذلك بتأكيد اختراق 15000 نقطة لأعلى.
 

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