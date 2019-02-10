أبو العينين يلتقى رئيس "فيفا" وبيل جيتس وأوباسانجو فى إثيوبيا.. فيديو وصور

التقى محمد أبو العينين، الرئيس الشرفى للبرلمان الأورومتوسطي، رئيس الهيئة الاستشارية العليا للمجلس الاقتصادى العربى، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، وبيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت العالمية، والرئيس النيجيرى السابق أولوسيجون أوباسانجو، على هامش الدورة العادية الـ32 لمؤتمر الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم الأحد، رئاسة الاتحاد الأفريقى بمقر الاتحاد؛ حيث انتقلت الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقى لعام 2019 من الرئيس الرواندى بول كاجامى إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشارك أبو العينين فى أعمال القمة الثانية والثلاثين العادية للاتحاد الأفريقى، كما ألقى أبو العينين أمس كلمة أمام جلسة مبادرة تشجيع صناعة المنسوجات فى أديس أبابا بحضور "سهلى زودي" رئيسة جمهورية إثيوبيا.

وأكد أبو العينين أن رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى سوف تعطى دفعة قوية لجهود تحقيق التنمية وتعزيز السلم والأمن والتكامل الاقتصادى فى القارة.

وأشار أبو العينين إلى أنه لمس تقدير القادة الأفارقة لدعم الرئيس السيسى لأفريقيا، وإعجابهم بتجربة مصر فى التنمية وتحقيق الاستقرار خلال السنوات الأربعة الأخيرة، وثقتهم فى أن الرئيس السيسى كما نجح فى مصر سوف ينجح خلال رئاسته للاتحاد الأفريقى.

وأكد "أبو العينين" أن تجربة مصر فى التنمية وتطوير البنية الأساسية وجذب الاستثمار نموذج مهم للدول الأفريقية، داعيًا الدول الأفريقية للتكاتف لمواجهة التحديات القائمة والعمل لتنفيذ مشروعات إقليمية لمد البنية الأساسية والطرق والسكك الحديدية والكهرباء، باعتبارها التحدى الرئيسى الذى يواجه التنمية فى القارة .