video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 02 فبراير 2019 09:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع نجار على يد صديقه لخلافات بينهما فى دمياط

الجمعة، 01 فبراير 2019 11:52 م
مصرع نجار على يد صديقه لخلافات بينهما فى دمياط إسعاف - أرشيفية
دمياط - عبده عبد البارى
إضافة تعليق

لقى نجار مصرعه بقرية العدلية التابعة لمركز دمياط طعنا بسكين على يد صديقه بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ونقل جثة القتيل إلى مستشفى دمياط التخصصى .

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطارًا من العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بقرية العدلية مركز دمياط، أسفرت عن مصرع أحمد عيد نجار بطعنة نافذة.

 

وعلى الفور انتقل العميد محمد فتحى حسين رئيس المباحث الجنائية بدمياط، والرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط، وتبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه محمد عوض نجار ومقيم بقرية العدلية بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع شاب فى مشاجره بالأسلحة البيضاء فى المحلة

محافظه دمياط

اخبار الحوادث

اخبار مصر

العدلية

مركز دمياط

مشاجره




لا تفوتك
بدء تفعيل عقود علاج منتفعى التأمين الصحى بمستشفيات الشرطة

بدء تفعيل عقود علاج منتفعى التأمين الصحى بمستشفيات الشرطة

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

376 ألف زائر فى اليوم العاشر لمعرض الكتاب..وهيثم الحاج: ربحنا رهان الجمهور

376 ألف زائر فى اليوم العاشر لمعرض الكتاب..وهيثم الحاج: ربحنا رهان الجمهور

نانسى عجرم تضع مولودتها الثالثة "ليا".. والصحف اللبنانية تحتفى بها

نانسى عجرم تضع مولودتها الثالثة "ليا".. والصحف اللبنانية تحتفى بها

اللعب ع المكشوف.. شاهد غضب رواد تويتر بعد تهنئة أفيخاى أدرعى منتخب قطر المجنس

اللعب ع المكشوف.. شاهد غضب رواد تويتر بعد تهنئة أفيخاى أدرعى منتخب قطر المجنس

إرجاء غلق كوبرى السيدة عائشة للدراسة بعد تجربة غلقه جزئيا

إرجاء غلق كوبرى السيدة عائشة للدراسة بعد تجربة غلقه جزئيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة