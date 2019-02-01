مصرع نجار على يد صديقه لخلافات بينهما فى دمياط

لقى نجار مصرعه بقرية العدلية التابعة لمركز دمياط طعنا بسكين على يد صديقه بسبب خلافات بينهما، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن ونقل جثة القتيل إلى مستشفى دمياط التخصصى .

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء طارق مجاهد مدير أمن دمياط، إخطارًا من العميد حسام الباز مدير إدارة البحث الجنائى بدمياط يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين بقرية العدلية مركز دمياط، أسفرت عن مصرع أحمد عيد نجار بطعنة نافذة.

وعلى الفور انتقل العميد محمد فتحى حسين رئيس المباحث الجنائية بدمياط، والرائد محمد سمير رئيس مباحث مركز دمياط، وتبين وقوع مشاجرة بين المجنى عليه وصديقه محمد عوض نجار ومقيم بقرية العدلية بسبب خلافات سابقة، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم والسكين المستخدم في الحادث وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى أمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.