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ضبط سمسارة عقارات عليها 194 حكم حبس بالإسكندرية

الجمعة، 01 فبراير 2019 04:46 م
ضبط سمسارة عقارات عليها 194 حكم حبس بالإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر
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نجحت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المحكوم عليها دميانة .إ.ص - سمسارة عقارات - ومقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأمن الإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 194حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص .
 
 
ولغت مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس وكفالات قدرها 118 ألف جنيه وغرامات بلغت 314 ألف جنيه ). 
كما تم ضبط المحكوم عليها/سوزان .إ.ص - بائعة بمحل ملابس - ومقيمة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 173 حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص ، بلغت مدة العقوبة فيها 57 سنة حبس وكفالات قدرها 92 ألف جنيه وغرامات قدرها 284 ألف جنيه ) .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة .
 
 

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