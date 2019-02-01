ضبط سمسارة عقارات عليها 194 حكم حبس بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

نجحت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط المحكوم عليها دميانة .إ.ص - سمسارة عقارات - ومقيمة بدائرة قسم شرطة اللبان بأمن الإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 194حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص .

ولغت مدة العقوبة فيها 67 سنة حبس وكفالات قدرها 118 ألف جنيه وغرامات بلغت 314 ألف جنيه ).

كما تم ضبط المحكوم عليها/سوزان .إ.ص - بائعة بمحل ملابس - ومقيمة بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية ( مطلوب التنفيذ عليها فى 173 حكم حبس فى قضايا أعمال بناء بدون ترخيص ، بلغت مدة العقوبة فيها 57 سنة حبس وكفالات قدرها 92 ألف جنيه وغرامات قدرها 284 ألف جنيه ) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم ، والعرض على النيابة .