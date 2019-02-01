video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 01 فبراير 2019 09:39 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس صيدلى بعد ضبطه بهيروين أثناء زيارة ابنه المسجون ببنها

الجمعة، 01 فبراير 2019 02:03 م
حبس صيدلى بعد ضبطه بهيروين أثناء زيارة ابنه المسجون ببنها هروين
القليوبية نيفين طه
إضافة تعليق

قرر حمدى السيد، مدير نيابة قسم ثان بنها، تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بكمية من الهيروين المخدر، أثناء إدخاله لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا، كما أمرت النيابة العامة، بإرسال حرز المواد المخدرة لمصلحه الطب الشرعى، قسم المعمل الكيماوى للفحص والتحليل، وبيان نوعها والجدول المدرج من جدوال قانون المخدرات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بانه اثناء تفتيش زيارات السجن، تم ضبط المدعو "ز. ع" 54سنه، صيدلى، أثناء زيارته لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا، وبحوزته لفافه بلاستيك بيضاء، بها قطع تشبه مخدر الهيروين، داخل جاكيت، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 607 جنح قسم ثان بنها، واحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. قصة صيدلى بالشرقية حصل على لقب المثالى فى 2018

اخبار عاجلة

اخبار الحوادث

اخبار محافظة القليوبية

اخبار المحافظات

مديرية أمن القليوبية




لا تفوتك
الصحة ترد على 5 شائعات أبرزهم إلغاء تطبيق التأمين الصحى الشامل

الصحة ترد على 5 شائعات أبرزهم إلغاء تطبيق التأمين الصحى الشامل

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

ننشر نص خطاب الأهلى لاتحاد الكرة بشأن رفض تغيير جدول الدورى

بشهادة الغرب.. 2019 عام انطلاق قطاع البترول.. بتروليم إيكونوميست: القاهرة بصدد إنهاء ديونها لدى شركات النفط العملاقة.. تلبية الطلب المحلى وزيادة التصدير قريباً.. ونجاح السنوات الثلاثة الأخيرة مفتاح الازدهار

بشهادة الغرب.. 2019 عام انطلاق قطاع البترول.. بتروليم إيكونوميست: القاهرة بصدد إنهاء ديونها لدى شركات النفط العملاقة.. تلبية الطلب المحلى وزيادة التصدير قريباً.. ونجاح السنوات الثلاثة الأخيرة مفتاح الازدهار

«أراضى الدولة» تسترد 253 ألف فدان و5 ملايين متر بناء فى أنحاء مصر.. تقارير يومية بمعدلات الأداء.. المنيا تتصدر قائمة الإزالات بـ848 ألف متر تعديات.. و10 محافظات تبدأ إصدار عقود تقنين

«أراضى الدولة» تسترد 253 ألف فدان و5 ملايين متر بناء فى أنحاء مصر.. تقارير يومية بمعدلات الأداء.. المنيا تتصدر قائمة الإزالات بـ848 ألف متر تعديات.. و10 محافظات تبدأ إصدار عقود تقنين

"الزراعة" تشن حملات مكثفة بالقرى وبرامج توعوية لزيادة إنتاج القمح

"الزراعة" تشن حملات مكثفة بالقرى وبرامج توعوية لزيادة إنتاج القمح

قاضى بريطانى يطالب بإدراج متهمين قطريين بقضية بنك باركليز

قاضى بريطانى يطالب بإدراج متهمين قطريين بقضية بنك باركليز

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة