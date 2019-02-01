حبس صيدلى بعد ضبطه بهيروين أثناء زيارة ابنه المسجون ببنها

القليوبية نيفين طه

قرر حمدى السيد، مدير نيابة قسم ثان بنها، تحت إشراف المحامى العام لنيابات شمال بنها، حبس صيدلى 4 أيام على ذمة التحقيقات، لضبطه بكمية من الهيروين المخدر، أثناء إدخاله لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا، كما أمرت النيابة العامة، بإرسال حرز المواد المخدرة لمصلحه الطب الشرعى، قسم المعمل الكيماوى للفحص والتحليل، وبيان نوعها والجدول المدرج من جدوال قانون المخدرات.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد رشدى مأمور قسم ثانى بنها يفيد بانه اثناء تفتيش زيارات السجن، تم ضبط المدعو "ز. ع" 54سنه، صيدلى، أثناء زيارته لنجله المحبوس على ذمه إحدى القضايا، وبحوزته لفافه بلاستيك بيضاء، بها قطع تشبه مخدر الهيروين، داخل جاكيت، جرى إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحى راضي رئيس المباحث الجنائية.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 607 جنح قسم ثان بنها، واحيلا المتهم إلى النيابة التى أصدرت قرارها السابق.