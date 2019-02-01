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النيابة تحقق فى واقعة مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم

الجمعة، 01 فبراير 2019 03:26 م
النيابة تحقق فى واقعة مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم جثة - أرشيفية
كتب سليم على
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تباشر نيابة شمال الجيزة ، التحقيق فى واقعة مقتل شخصان بمنطقة أوسيم، حيث أطلق أحد الأشخاص النار عليهما بسبب خصومة ثأرية، ما أسفر عن مفارقتهما الحياة فى الحال.
 
 
وكشفت التحقيقات الاولية ، تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، فانتقل الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن أحد الأشخاص أطلق النار على شابين، ما أسفر عن مقتلهما فى الحال، وتوصلت التحريات إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.
 
وانتقل فريق من النيابة لمناظرة الجثتين، ومعاينة موقع الحادث، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أوسيم، تنفيذا لقرار النيابة بتشريحهما والتصريح بدفنهما.
 
 
 
 
 
 
 

 


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