النيابة تحقق فى واقعة مقتل شخصين بسبب خصومة ثأرية فى أوسيم

تباشر نيابة شمال الجيزة ، التحقيق فى واقعة مقتل شخصان بمنطقة أوسيم، حيث أطلق أحد الأشخاص النار عليهما بسبب خصومة ثأرية، ما أسفر عن مفارقتهما الحياة فى الحال.

وكشفت التحقيقات الاولية ، تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد مقتل شخصين نتيجة إطلاق النار عليهما، فانتقل الرائد أحمد ربيع رئيس مباحث أوسيم إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن أحد الأشخاص أطلق النار على شابين، ما أسفر عن مقتلهما فى الحال، وتوصلت التحريات إلى أن خصومة ثأرية وراء ارتكاب الجريمة.